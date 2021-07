Bei Zitaten in dpa-Meldungen, deren wörtliche Wiedergabe für die Berichterstattung von großer Bedeutung ist, bleiben Gendersternchen oder ähnliche besondere Schreibweisen aber erhalten. Die Agentur verweist dann bei „Redaktionelle Hinweise“ unter der Meldung darauf, dass die besondere Schreibweise so im Original stand. Zur Begründung heißt es, als Dienstleister für andere Medien könne die dpa „einen grundsätzlichen Wandel der Sprachpraxis – der derzeit weder dem allgemeinen Sprachgebrauch noch der gültigen Rechtschreibung entspräche – nicht im Alleingang vollziehen und allen unseren Kunden vorsetzen“, so Petersen.

Noch etwas salomonischer verhalten sich die ZEIT und Spiegel. „Eine kreative Form der gendergerechten Sprache in der ZEIT ist erwünscht und erlaubt, aber nicht verpflichtend“, heißt es in einem im April 2021 veröffentlichten Papier. „Sie bemüht sich um gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern in den publizierten Texten. Gleichzeitig versucht sie, Fragen von Lesbarkeit, Schönheit, Tradition und Effizienz zu berücksichtigen. Das Dritte Geschlecht wird nicht eigens berücksichtigt. Damit vermeiden wir umstrittene, zudem unschöne und den Lesefluss störende Formen.“

Man würde darüber hinaus beim generischen Maskulinum („Lehrer“) einmal beide Formen, danach abwechselnd den weiblichen und männlichen Plural verwenden. Den Autorinnen und Autoren stünde es dabei frei, „kreative Lösungen zu finden, die die gewohnte Schönheit und Lesbarkeit unserer Texte nicht beeinträchtigen. Es muss auch gar nicht oder nicht an jeder denkbaren Stelle gegendert werden. Dies wird zu einer gewissen Uneinheitlichkeit der Texte führen, die wir akzeptieren.“ Denn die gesellschaftliche Debatte, sei „im steten Fluss“.

Das gilt genauso für die eigenen Empfindungen: Manche (nicht alle!) nicht-binäre oder intergeschlechtliche Menschen möchten durch ein Sternchen repräsentiert werden, weil sie Sterne mit ihren vielen Zacken als Symbol für Vielfalt lesen. Das gleiche Argument könnte man aber beim Gender-Doppelpunkt genauso geltend machen – wäre ein Punkt, also ein kleiner Kreis, nicht auch ein hervorragendes Zeichen für Integration, und das eben gleich auch noch doppelt?

Beim Spiegel gelten aktuell Regeln, die aus dem Februar 2020 stammen und denen der ZEIT ähneln: „Das generische Maskulinum soll nicht mehr Standard sein. Alle streben an, in ihren Texten beide Geschlechter abzubilden. (…) Oft lassen sich Sätze so formulieren, dass gar keine Wörter vorkommen, die eindeutig Männer oder Frauen bezeichnen (Studierende statt Studenten, Lehrkräfte statt Lehrer et cetera).“ Es werde aber gerade an einer neuen Richtlinie in Sachen gendergerechte Sprache gearbeitet, so der Spiegel.