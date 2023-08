Nach krankheitsbedingter Pause Christin Stark moderiert wieder "Die Schlager des Monats"

Optisch verändert: Julian Reim präsentiert sich von einer neuen Seite. Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

Neben den erfolgreichsten Schlagersongs und -news aus dem Monat August werden auch wieder brandneue Titel vorgestellt. Am Ende steht wie immer die große Frage: Welcher ist der erfolgreichste Schlagersong des vergangenen Monats?



Die Sendung läuft wie gewohnt am Freitagabend um 20:15 Uhr im Mitteldeutschen Rundfunk und am Sonntag um 20:15 Uhr im Norddeutschen Rundfunk. Anschließend ist sie für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.