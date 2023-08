Seit Anfang des Jahres moderiert Schlagersängerin Christin Stark die erfolgreiche Chart-Sendung "Schlager des Monats", in der die meistgespielten Radiohits des zurückliegenden Monats zusammengestellt und mehrere Gäste im Studio begrüßt werden.

Aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung wird die Frau von Sänger Matthias Reim allerdings nicht wie geplant im Studio stehen können. An ihrer Stelle wird Peter Heller durch die Sendung führen. Schon seit dem Start des Formats trifft er regelmäßig Stars backstage. Zuletzt moderierte er "Die verrückten Schlagershowhighlights" und war zwei Jahre lang an der Seite von Uta Bresan in der Sendung "Musik für Sie" zu erleben.