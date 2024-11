Bald ist es wieder soweit: Am 30. November ab 20:15 Uhr Live im Ersten und in der ARD Mediathek zündet Showmaster Florian Silbereisen gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Einige der Stargäste, die ihr Kommen bereits fest zugesagt haben, sind nun bekannt:

Neben vielen weiteren Gästen, hat sich auch noch ein "besonderer Überraschungsgast" angekündigt. Dieser wird aber, wie es der Begriff schon vermuten lässt, nicht vor der Ausstrahlung verraten. Munteres Rätselraten ist nicht verboten und sogar ausdrücklich erwünscht.

Das Friedenslicht aus Bethlehem

Ein feierlicher Höhepunkt der Show wird wieder das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem, das an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Seit 2009 empfängt Florian Silbereisen in seinem Adventsfest das "Friedenslicht aus Bethlehem". Gemeinsam mit den Stars der Show gibt er das Friedenslicht weiter. Bildrechte: IMAGO / Future Image