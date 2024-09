Das größte Volksfest der Welt hat am vergangenen Samstag (21. September 2024) zum 189. Mal seine Tore für Besucher aus aller Welt geöffnet. Wenn die weltberühmte "Wiesn" ruft, dann kommen natürlich auch viele Stars aus der Schlagerwelt gerne in die Festzelte der Münchner Wirte, um ausgelassen zu feiern.

Das Volksmusik-Duo Marianne und Michael ist seit vielen Jahrzehnten regelmäßig auf dem Oktoberfest zu Gast. 2024 werden den beiden Musikern gleich mehrere Ehren zu teil: Am Samstag durften sie in Vertretung für den verhinderten Stefan Mross den Anstich in einem Festzelt durchführen und am 29. September folgt dann ein weiteres Highlight.