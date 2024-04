Seit Hannelore tot ist, sei Heinos Leben schwer geworden. Der Sänger fühle sich einsam, bestätigte er im Februar im Interview am Rande des Wiener Opernballes. "Wenn ich abends ins Bett schlafen gehe, fühle ich mich schon einsam" . Trotzdem mache er weiter, denn das hätte Hannelore so gewollt.

Der 85-jährige schöpft Kraft, wenn er ihr Grab besucht, denn dort kann er sich seiner großen Liebe nahe fühlen. Zur Beerdigung verabschiedete er sich mit 44 Rosen von seiner Frau. Denn jedes Jahr zum Hochzeitstag habe er ihr einen Strauß passend zur Jahreszahl geschenkt.



Am 4. April, zum 45. Hochzeitstag, wird also eine Rose mehr auf Hannelores Grab liegen. Heino wisse, dass es Hannelore gut gehe, da wo sie jetzt ist. Und er sei überzeugt davon, dass sie sich an diesem Ort irgendwann wiedersehen und in die Arme schließen würden. Ein tröstlicher Gedanke.