Mit dem Erfolg von "Atemlos durch die Nacht" hat sie wohl dennoch kaum gerechnet. Der Song erreichte in den deutschen Single-Charts zwar nie die Spitze, konnte sich dennoch unglaubliche 117 Wochen (also über zwei Jahre) in den Charts halten. "Atemlos" heimste unzählige Preise ein und wurde zum Hit des Jahres 2014.