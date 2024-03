Bildrechte: IMAGO / osnapix

"Königin der Unterhaltung" Bei dieser Kollegin gerät Florian Silbereisen ins Schwärmen

14. März 2024, 13:02 Uhr

Florian Silbereisen hat, was Moderatorinnen angeht, eine ganz klare Favoritin. Im Interview mit der "Superillu" verriet der 42-Jährige, was seine Kollegin so besonders macht und wie sehr er sie bewundert.