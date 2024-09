Norman Langen hatte seine Schlagerkarriere vor 14 Jahren gestartet. In der ersten Zeit trat er oft auf der Deutschen liebster Ferieninsel "Mallorca" auf. Sechs Jahre lang habe er jede Woche dort im Megapark auf der Bühne gestanden, so der Sänger im Gespräch. Seine Auftrittszeit sei immer mittwochs morgens um halb drei gewesen. Jürgen Drews habe diesen Slot Montagmorgen gehabt.

Jürgen hat mich an die Hand genommen. Er hat mir gezeigt, wie das Ganze funktioniert, worauf man achten soll. Ich bin ihm da sehr dankbar, dass er mir da so entgegenkam und mich da aufgefangen hat.

Nach diesen sechs Jahren habe er jedoch entschieden, dass ihm seine Auftritte in Deutschland und Österreich reichen würden und er die Mallorca-Acts etwas zurückfahren könne. Mittlerweile sei er nicht mehr so oft dort. "Einmal im Jahr mache ich da eine Schlagerreise mit, aber die harten Jahre, die habe ich jetzt hinter mir gelassen", so Norman Langen weiter.