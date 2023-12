Peter Maffay hatte erst kürzlich bekannt gegeben, zukünftig kürzer treten zu wollen um mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen zu können. Anastacia hatte die Schlagerlegende im Rahmen ihrer Arbeit an einem Coveralbum mit Songs deutscher Musiker kennengelernt. "Wir haben uns dann auf Facetime das erste Mal live gesehen", erzählte Anastacia. "Er meinte, wir sollten seinen Song 'So bist du' zusammen singen." Gemacht – getan: Als "Just You" wurde die Coverversion zum Hit!

Die Zusammenarbeit gefiel den beiden so gut, dass sie sich kurzerhand entschlossen, gemeinsam auf Tour zu gehen. Die "We Love Rock 'n' Roll - Farewell"-Tour wird am 21. Juni 2024 in Rostock beginnen und nach vierzehn Terminen am 20. Juli in Leipzig ihren Abschluss finden.