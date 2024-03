Bildrechte: IMAGO / Thomas Frey

Was sich kaum jemand vorstellen kann, Peter Maffay und Band wurden 1982 auf der Bühne ausgebuht, mit Tomaten und Eiern beworfen. Peter Maffay trat als Vorband seiner Idole, der "Rolling Stones", auf, die am 5. Juli 1982 im Müngersdorfer Stadion in Köln ein Zusatzkonzert spielten. Die Fans der Stones jedoch fanden wenig Gefallen an Maffay und seiner Band und brachten das entsprechend zum Ausdruck.