Der neue ARD-Chef Kai Gniffke hat den Reformwillen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekräftigt und will Tech-Konzernen Paroli bieten. In fünf Jahren solle die ARD der erfolgreichste Streaming-Anbieter in Deutschland sein. Der Diskurs müsse in der deutschen Medienlandschaft stattfinden und dürfe "nicht den Launen eines Elon Musks oder gar den Algorithmen chinesischer Tech-Konzerne überlassen werden", sagte der neue ARD-Vorsitzende im Interview mit MDR SACHSEN.