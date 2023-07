Was, wenn die CDU plötzlich in anderen Bundesländern vor der Frage steht: Mit den Linken regieren oder Opposition? Knickt sie dann vielleicht doch ein? Mario Karschunke will das lieber nicht beantworten. Der Generalsekretär der CDU in Sachsen-Anhalt wolle nicht für die CDU in anderen Ländern sprechen. "Ich gehe davon aus, dass wir als CDU Deutschlands in der Mitte der Gesellschaft stehen und uns an unsere Satzung und Statute auch halten."