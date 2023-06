Woran aber liegt es, dass Minderheitsregierung und CDU nicht mal mehr in essenziellen Fragen wie dem Haushalt zusammenarbeiten? "Die CDU ist gefangen in ihrem Gleichsetzungsschema von AfD und Linke und sie kommen nicht zu der Einsicht, dass es etwas anders ist, mit einer Linken zusammenzuarbeiten, die in Thüringen seit 2014 den Ministerpräsidenten stellt", meint Dittes.

"Da werden linke Legenden gesponnen", entgegnet Voigt. Die Regierung hätte den Haushalt bis zur Sommerpause auf den Weg bringen müssen, aber Rot-Rot-Grün sei sich selbst nicht einig. Ferner sei die CDU im Landtag gesprächsbereit, aber Rot-Rot-Grün dürfe keinen Wahlkampfhaushalt erwarten, der Geschenke verteilt.

Das gelähmte Parlament

Seit dem Ende des Stabilitätsmechanismus im Sommer 2021, den die Rot-Rot-Grüne Minderheitsregierung mit der CDU zur Bewältigung der Regierungskrise 2020 vereinbart hatten, wirkt das Parlament teilweise gelähmt - und das, obwohl es so produktiv ist wie nie zuvor. Ein Blick in die Statistik der parlamentarischen Initiativen (online evtl. noch nicht aktualisiert) im Thüringer Landtag zeigt, dass noch nie so viele Drucksachen (8.245 - Stand 27.6.2023) erarbeitet wurden und noch nie so viele Anfragen gestellt wurden (5.769 - Stand 27.6.2023). Auch die bislang 201 eingebrachten Gesetzentwürfe sind ein rekordverdächtiger Wert für eine Wahlperiode, die noch etwas mehr als ein Jahr läuft.

Das Problem ist, dass noch nie so viele Gesetzentwürfe gescheitert sind. Nur 107 sind bis heute im Landtag verabschiedet worden, also knapp mehr als die Hälfte. Das ist die schlechteste Erfolgsquote aller Landesregierungen seit 1990. Zum Vergleich: Im Durchschnitt aller Regierungen waren zwei Drittel der Gesetzentwürfe erfolgreich. Den Spitzenwert schaffte die Regierung aus CDU und SPD unter Bernhard Vogel mit 83 Prozent. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Das aktuelle Parlament arbeitet viel, leistet aber wenig.

Wie die AfD mit 19 Stimmen die anderen bloßstellt

Währenddessen gelingt es der AfD vereinzelt, das Parlament für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und die anderen Parteien gegeneinander aufzuwiegeln. Das Spielhallengesetz, das die FDP in den Landtag einbrachte, führte vor, wie ohnmächtig die Rot-Rot-Grüne Minderheitsregierung ist, wenn CDU, FDP und AfD sich einig sind. Plötzlich machten die Oppositionsparteien die Regierungsarbeit und erließen ein Gesetz. Dabei nutzte die AfD die Gunst der Stunde. Denn das Gesetz wurde mit 40 zu 32 Stimmen beschlossen. Rot-Rot-Grün hätte das Gesetz also theoretisch verhindern können, wenn ihre Abgeordneten vollzählig gewesen wären.

"CDU und FDP sind von der Zustimmung der AfD abhängig, wenn sie Gesetze beschließen wollen. Die Minderheitsregierung ist davon abhängig, dass die anderen nicht zusammenstimmen. Das ist ein Unterschied." - Steffen Dittes im Interview mit MDR THÜRINGEN Bildrechte: dpa

Ein anderer Fall, in dem die AfD für einen Antrag der Minderheitsregierung stimmte, sorgte ebenfalls für Aufsehen. CDU und FDP hatten einen Untersuchungsausschuss zur Personalpolitik der Landesregierung einsetzen wollen. Rot-Rot-Grün signalisierte Zustimmung, beantragte aber eine kleine Änderung: Der Ausschuss sollte die früheren CDU-Regierungen doch gleich mit untersuchen. Diesem Änderungsantrag stimmte die AfD zu und veränderte damit die ursprüngliche Stoßrichtung des Untersuchungsausschusses, der jetzt nicht nur Linke, SPD und Grüne unter die Lupe nimmt, sondern auch die CDU.

Mit ihren 19 Stimmen im Thüringer Landtag schafft es die AfD also immer wieder politisch wirkmächtig zu werden. Selbst wenn sie keine eigenen Anträge durchbringen kann, so gestaltet sie schon jetzt die Thüringer Politik in einem kleinen Maße mit. Dabei offenbart sie immer wieder medienwirksam, wie zerstritten die übrigen Parteien sind, die sich anschließend gegenseitig mit Anschuldigungen überziehen.

Eine schwere Hypothek für die Demokratie

Das schlechte Bild, das die Demokratie in Thüringen derzeit abgibt, schlägt sich auch in einer aktuellen Studie des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts der Universität Leipzig nieder, die eine tiefsitzende Unzufriedenheit mit dem politischen System festgestellt hat. Demnach sind nur 39,9 Prozent der Thüringer mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. Ferner wünschen sich rund 52 Prozent der Menschen im Freistaat eine "starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert". Etwa genauso viele Menschen stimmen antisemitischen und antimuslimischen Aussagen zu. Die Wahl in Sonneberg ist verloren und die AfD bereitet nicht nur Mario Voigt (CDU) weiter Kopfzerbrechen. Bildrechte: IMAGO/ari

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass "autoritäre, fremdenfeindliche und rechtspopulismusaffine Einstellungen" bei einem Drittel der Thüringer eine ernstzunehmende Hypothek für demokratische Politik seien. Weiter heißt es: "Die Tendenzen der Erosion demokratischer Kultur und der Gefährdung des demokratischen Zusammenhalts sind in Thüringen greifbar, das Weitererstarken der AfD gleichsam deren Symptom und Katalysator."

Die Crux mit dem Kompromiss

Um Thüringen voranzubringen und die Demokratie in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, müssten die CDU und die Minderheitsregierung wieder stärker zusammenarbeiten. Das wäre beim Haushalt möglich, aber auch bei Bildungs- und Verwaltungsreformen, die ohnehin langfristige Projekte darstellen und damit nicht direkt auf das Konto der nächsten Regierung einzahlen.

Die Crux an der Sache ist, dass beide Seiten vorgeben, genau das zu wollen. So spricht Voigt von der "konstruktiven Opposition", die seine CDU sei und Dittes von "den vielen Zugeständnissen", die Linke, SPD und Grüne gemacht hätten. Der Kompromiss käme wegen dem jeweils anderen nicht zustande, meinen der Linke und der Konservative einstimmig.