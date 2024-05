Hintergrund der Insolvenz und der zurückgeforderten Fördermittel ist die Kritik des Landesrechnungshofes an der Fördermittelvergabe des Sozialministeriums in Sachsen. In dem Sonderbericht des Landesrechnungshofes war die Umsetzung von Förderrichtlinen gerügt und dem Ministerium rechtswidriges Verwaltungshandeln in außergewöhnlichem Maße attestiert worden. Bestimmte Vereine seien aus politischen Gründen bevorzugt worden und es gebe Unklarheiten bei der Bezahlung der Mitarbeiter. Der zuständige Staatssekretär Sebastian Vogel war daraufhin in den Ruhestand versetzt worden. Belege für persönliches Fehlverhalten von Ministerin Petra Köpping (SPD) fanden die Rechnungsprüfer nicht. Die AfD hat im Landtag einen Untersuchungsausschuss durchgesetzt, der die Fördermittelvergabe prüfen soll.