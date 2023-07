Dabei könnte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes am Mittwochabend hilfreich sein, Denkanstöße geben. Mehr Raum und Zeit für die politische Debatte, für sachliche Auseinandersetzungen. Das erfordert die Bereitschaft, den Menschen zu erklären, was beschlossen wurde. Es heißt aber auch, zu verstehen, wann man den Bürgerinnen und Bürgern etwas zumuten kann und wann man sie überfordert. Zu Hause, im Wahlkreis entscheidet sich, was beim Wähler ankommt und was nicht.

Das Ohr an die eigene Basis legen. Dafür bietet sich die parlamentarische Sommerpause gerade zu an. Die Bundestagsabgeordneten, vor allem der Ampel-Parteien, sollten sie in diesem Jahr besonders gut nutzen, um zu verstehen, was die Menschen vor Ort wirklich bewegt. Das allerdings sollten sich alle Parteien der demokratischen Mitte in das Sommer-Hausaufgabenheft schreiben. Die Arbeit in den Kommunen, im Wahlkreis scheint wichtiger denn je, wenn man das politische Feld nicht jenen überlassen will, die immer noch lauter rufen können als andere, die auf jede Forderung immer noch eins oben draufsetzen können, weil sie es nicht in der Regierungsarbeit unter Beweis stellen müssen.