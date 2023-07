Der Thüringer CDU-Politiker Mike Mohring hat für Gespräche zwischen CDU und der Linken geworben. Die CDU sollte sich nach Auffassung Mohrings bei komplizierten Wahlergebnissen nach Landtagswahlen auch Gesprächen mit der Linken nicht verweigern. "Wenn die Lage schwierig ist, muss man in der Lage sein, Gespräche zu führen. Das erwarten doch die Wählerinnen und Wähler von uns", sagte Mohring der "Deutschen Presse-Agentur" am Freitag.

Die CDU hat per Bundesparteitagsbeschluss jegliche Koalition oder koalitionsähnliche Zusammenarbeit mit AfD und Linken ausgeschlossen. Bereits am Montagabend hatte Mohring in der MDR-Talk-Runde "Fakt Ist!" in Erfurt gesagt, dass der Beschluss der CDU zur Unvereinbarkeit vor Jahren zwar richtig gewesen sei, er aber heute an der Lebensrealität im Osten vorbei gehe.