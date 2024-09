Wenn die Einwohnerinnen und Einwohner von Dohna ein Paket abgeben oder abholen wollen, müssen sie einige Kilometer ins benachbarte Heidenau zur nächsten Postfiliale fahren. Dohna ist eine 6.000-Einwohner-Stadt südlich von Dresden. Laut Postgesetz muss es in jeder Gemeinde mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Filiale geben. Also eigentlich auch in Dohna.

Aber statt einer Filiale gab es hier bis vor Kurzem nur eine automatisierte Poststation. Und nachdem die Bäckerei, auf deren Gelände die Station stand, Insolvenz anmeldete, wurde auch die Poststation wieder abmontiert. "Für die Bürgerinnen und Bürger hier im Ort ist das schwierig", sagt Bürgermeister Ralf Müller. "In der Regel bringen jetzt die die Post mit, die in einem Nachbarort arbeiten."

Zusätzlich zu der 2.000-Einwohner-Regel darf auch in Gemeinden mit mehr als 4.000 Einwohnern die Entfernung zur nächsten Filiale in zusammenhängenden Wohngebieten nicht mehr als zwei Kilometer betragen. Laut einem Bericht der Bundesnetzagentur fehlten im Juli bundesweit 141 Filialen. In Mitteldeutschland waren 16 Gemeinden betroffen, außer Dohna beispielsweise Stadtroda in Thüringen und Gerbstedt in Sachsen-Anhalt.