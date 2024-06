Was regelt das bisherige Postgesetz? Nach der Privatisierung der Bundespost in den 1990er-Jahren legte der Staat Regeln fest, damit die Bürger auch künftig zuverlässig Briefe bekommen und leicht Briefmarken kaufen können. Der Bund schrieb seither vor, dass jedes größere Dorf eine Postfiliale haben muss, dass Briefkasten in Reichweite sein und die Briefe recht schnell beim Empfänger ankommen müssen. Außerdem müssen Briefe an sechs Tagen die Woche zugestellt werden – also auch an Montagen, obwohl am Wochenende nur wenige Briefe verschickt werden und der Briefkasten zum Wochenauftakt daher häufig leer bleibt. Mindestens 80 Prozent der heute eingeworfenen Briefe müssen am nächsten Werktag beim Empfänger sein und 95 Prozent am übernächsten.