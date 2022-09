Die Nachfrage der Versicherten nach der EPA bei den gesetzlichen Krankenkassen – nur dort wird sie bislang angeboten – ist bundesweit und auch in Mitteldeutschland gering: In Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben von über 800.000 AOK-Versicherten nur reichlich 700 eine persönliche elektronische Patientenakte beantragt. Am stärksten genutzt wird die EPA der Techniker-Krankenkasse.