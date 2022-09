Mathias Arnold, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt meint, für die Patienten würde sich gar nicht so viel ändern. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Der Arzt stellt eine Diagnose und stellt ein Rezept aus. Normalerweise würde er dann einen Zettel bedrucken. Jetzt schickt er aber einen verschlüsselten digitalen Datensatz in ein virtuelles Schließfach auf einem Server. Dort lagert dann das Rezept und der Patient erhält vom Arzt einen Schlüssel in Gestalt eines QR-Codes für dieses Schließfach, mit dem er dann in die Apotheken gehen kann."