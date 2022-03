Der "gelbe Schein", die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wird seit Anfang des Jahres bereits elektronisch vom Arzt an die Krankenkassen übermittelt – aber an den Arbeitgeber muss der kranke Mensch das Ganze noch in Papierform schicken – das soll sich im Laufe des Jahres ändern.

Dr. Jörg Böhme ist Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt und Hausarzt in Stendal. Er sagt, in den vergangen zwei Jahren Pandemie das Gesundheitswesen digital zu machen – das sei zu schnell gewesen. Deswegen funktioniere es an so vielen Stellen nicht.