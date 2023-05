Deutscher Filmpreis Lola-Regen für "Im Westen nichts Neues"

In Berlin sind am Freitagabend die Preisträger des Deutschen Filmpreises geehrt worden. Die Goldene Lola für den besten Film ging an das Drama "Das Lehrerzimmer" von Filmemacher Ilker Çatak. Schauspielerin Leonie Benesch spielt darin eine junge, engagierte Lehrerin, die eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufklären will und dazu heimlich eine Kamera im Lehrerzimmer mitlaufen lässt. Für ihre Rolle wurde die 32-Jährige als beste Hauptdarstellerin geehrt.