Seit Jahren erhebt der Medizinische Dienst Zahlen zu den medizinischen Behandlungsfehlern. Und seit Jahren sehen diese Zahlen ziemlich ähnlich aus. So wurden im vergangenen Jahr in Sachsen genau 200, in Sachsen-Anhalt 141 und in Thüringen 81 solcher Fehler gemeldet. Betrachtet man die Fälle, in denen die falsche Behandlung auch zweifelsfrei Ursache des entstandenen Schadens war, dann sind die entsprechenden Zahlen noch etwas niedriger.

Denn aktuell läuft es so: Wer das Gefühl hat, dass bei der eigenen Behandlung ein Fehler passiert ist, der kann sich an seine gesetzliche Krankenkasse wenden. Diese kann dann den Medizinischen Dienst einschalten, um den Fall durch ein Gutachten klären zu lassen. Nur diese Fälle landen auch in der Statistik. Auf Initiative der Geschädigten wurden so im vergangenen Jahr in Sachsen 660, in Sachsen-Anhalt 501 und in Thüringen 282 Gutachten erstellt – je nach Bundesland konnte in 25 bis 30 Prozent der Fälle ein Behandlungsfehler nachgewiesen werden.