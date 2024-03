Die Anklage wirft dem inzwischen 80 Jahre alten Leipziger vor, dem aus Polen stammenden Opfer am 29. März 1974 aus zwei Meter Entfernung gezielt von hinten in den Rücken geschossen zu haben. Der Angeklagte soll zur Tatzeit einer Operativgruppe des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit angehört haben und mit der "Unschädlichmachung" des Polen beauftragt worden sein.

Die Staatsanwaltschaft Berlin geht von einem heimtückischen Mord aus. Ihren Feststellungen zufolge soll der damals 38-jährige Pole Czeslaw Kukuczka am 29. März 1974 in der polnischen Botschaft versucht haben, mit einer Bombenattrappe seine ungehinderte Ausreise nach West-Berlin zu erzwingen. Die Staatssicherheit der DDR ging zum Schein auf die Forderungen ein und begleitete den Mann zum Grenzübergang am Bahnhof Friedrichstraße. Dort soll ihn der damals 31 Jahre alte Angeklagte aus einem Versteck heraus getötet haben.