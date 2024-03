Der Schuss erfolgte aus kurzer Entfernung in den Rücken.

Unbekannter Täter: Drei Ermittlungsverfahren wurden in Deutschland eingestellt.

Durch eine Auszeichnung führt die Spur zum Angeklagten.

In wenigen Minuten würde er in Westberlin sein, glaubte Czesław Kukuczka. Der Pole stand am DDR-Grenzübergang Bahnhof-Friedrichstraße in Ostberlin. Dann traf ihn ein Schuss. Aus kurzer Entfernung und in den Rücken, wie Augenzeugen berichteten. Der Pole starb wenig später an jenem 29. März 1974.

Fast 50 Jahre später wird der Fall neu aufgerollt. Am 14. März beginnt ein Prozess gegen einen ehemaligen Offizier der Staatssicherheit. Er soll der Schütze gewesen sein und lebte in Leipzig.

Bildrechte: MDR exakt Laut Stasiakten hatte Kukuczka – Vater von drei Kindern – 1974 niemanden in seine Fluchtpläne eingeweiht. Weder seine Ehefrau und Familie, noch seine Kameraden bei der Feuerwehr in Bielsko-Biała.



Der ehemalige Chef der Feuerwache erinnert sich auch fünf Jahrzehnte später noch an seinen damaligen Unterbrandmeister und dessen plötzliche Abwesenheit: "Er fuhr zu einem Wochenendausflug weg und kam zum Dienst nicht mehr zurück", sagt Zbigniew Pęzioł. Er habe nicht geahnt, was Kukuczka vorhatte.

Kukuczka war ein guter Schachspieler, mit dem er oft am Brett saß, erinnert sich Pęzioł. Er hat zum Treffen mit MDR Investigativ die Personalakte seines ehemaligen Mitarbeiters mitgebracht. Als Kukuczka am 3. März 1974 nicht zur Arbeit erschien, informierte Pęzioł die Polizei. Einige Wochen später musste der Feuerwehrchef dort vorsprechen und wurde von einem Polizisten empfangen. Dabei habe er einen Blick auf ein Fax werfen können, auf dem gestanden habe: "Umgekommen beim Versuch, die Berliner Mauer zu überwinden."

Aus kurzer Entfernung in den Rücken geschossen