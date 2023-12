Mit Plusgraden in den Bergen werde aber auch Tauwetter entstehen, und Koschak ging von 100l/qm durch Tauwasser aus, was vor allem in Sachsen für steigende Pegel sorgen könne. Die Hochwasserzentralen rechneten zwar nicht damit, dass an der Mulde die Stufe 4 in den nächsten Tagen erreicht werde. Der diensthabende Hydrologe im Landeshochwasserzentrum, Uwe Büttner, sagte jedoch, dass die Schneeschmelze zum Überschreiten der Werte für die Alarmstufe 3 an weiteren Pegeln führen werde, etwa an der Zschopau, wie an der Freiberger Mulde und der vereinigten Mulde .