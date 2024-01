Immer mehr Menschen mit schwerer Behinderung finden in Deutschland einen Job, gehen im Schnitt aber immer noch seltener einer Arbeit nach als der Bundesdurchschnitt. Das zeigt das aktuelle Inklusionsbarometer der Aktion Mensch. 2022 waren etwa 164.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos, 9.000 weniger als im Vorjahr. Auch wenn die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderung 2022 auf einen Tiefstwert von unter elf Prozent gesunken ist, liegt sie noch immer mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Quote.