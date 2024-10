Bildrechte: picture alliance/dpa | Ilia Yefimovich

Erster Jahrestag Hamas-Angriff Jüdisches Leben in Bedrängnis

Hauptinhalt

07. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Vor einem Jahr drangen Terroristen der radikalislamischen Hamas in Israel ein, ermordeten rund 1.200 Menschen und verschleppten etwa 250 weitere in den Gaza-Streifen. In der Folge erklärte Israel der Hamas den Krieg. Der Konflikt strahlt seitdem bis nach Deutschland aus. Zum Jahrestag des Massakers sind viele Jüdinnen und Juden in besonderer Alarmbereitschaft.