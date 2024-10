Nach Hamas-Angriff auf Israel Beratungsstelle für Antisemitismus meldet deutlich erhöhte Nachfrage

Hauptinhalt

06. Oktober 2024, 17:32 Uhr

Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 erhält die Beratungsstelle OFEK deutlich mehr Anfragen als in den Jahren zuvor. Demnach verfünffachte sich das Beratungsaufkommen in den vergangenen zwölf Monaten. Insgesamt habe es in diesem Zeitraum 1.858 Beratungsfälle gegeben. Auch in den mitteldeutschen Ländern nahm die Nachfrage von Betroffenen der OFEK-Statistik zufolge zu.