Ähnlich verhält es sich in Sachsen-Anhalt. Der Vorsitzende des Landesverbandes Jüdischer Gemeinden, Max Privorozki sagt aber, dass das nicht nur an den Festtagen der Fall ist.

Aber gerade weil an Pessach in der Regel besonders viele Juden die Gottesdienste besuchen, wird während des achttägigen Festes z. B. in Frankreich der Polizeischutz an Synagogen verstärkt. In Leipzig dagegen hat man das längst getan. Polizeisprecherin Josephin Sader: