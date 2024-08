Nach der Messerattacke in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Konkret geht es dabei um Mord sowie den Verdacht der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).



Am Samstagabend hatte sich der 26-jährige Syrer den Ermittlungsbehörden gestellt und angegeben, für die Tat verantwortlich zu sein. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Sonntag mitteilte, erließ der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige kommt nun in Untersuchungshaft.