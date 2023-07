Das, was wir im Moment an Zahlen vorliegen haben, ist Augenwischerei.

Die Nachfrage nach Therapieplätzen ist während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Bildrechte: imago images/Petra Schneider

Die Zahl der Kassensitze wurde 1999 letztmals grundständig geplant. Das passt Experten zufolge mit den heutigen Ansprüchen nicht mehr zusammen. "Das, was wir im Moment an Zahlen vorliegen haben – und das betrifft nicht nur die Psychotherapie, sondern auch andere Bereiche – ist Augenwischerei", sagt Eckhard Nagel, Gesundheitswissenschaftler an der Universität Bayreuth. Vor allem durch die Pandemie sei die Nachfrage nach Therapieplätzen deutlich gestiegen, berichten Berufsverbände der Psychologen. Auch Krieg und Klimawandel spielten eine Rolle.