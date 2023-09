Volksdroge Handy: Ab wann wird die Smartphonenutzung problematisch?

Digitalisierung im Job und Social Media in der Freizeit: Unsere Bildschirmzeit am Handy nimmt immer weiter zu. Das Smartphone ist zum ständigen Begleiter im Alltag geworden, vereint MP3-Player, Navi und Telefon. Doch die ständige Handynutzung birgt Gefahren und kann unseren Alltag und unsere Beziehungen nachhaltig stören. Dazu muss das Smartphone nicht einmal eingeschaltet sein, wie Studien zeigen. Unsere Hirnleistung sinkt bereits, wenn sich das Smartphone im selben Raum befindet wie wir.

Eine Handysucht als Krankheit gibt es bislang offiziell nicht. Molekularpsychologe Christian Montag forscht zu dem Thema. Er sagt, es gibt einen Punkt, ab dem das Verhalten der Nutzer problematisch wird: "Zum Beispiel wenn es zum Kaputtgehen einer romantischen Beziehung führt oder wenn man eben sein berufliches Fortkommen aufs Spiel setzt." Das alles zusammengenommen seien möglicherweise Indikatoren dafür, dass es Smartphone-süchtiges Verhalten gebe. Das Problem sei dabei aber nicht das Smartphone selbst, sondern das, was drin steckt. "Das tatsächliche Problem ist das Datengeschäftsmodell, was Nutzende ja auch drängt, mehr Zeit online zu verbringen als sie es vielleicht möchten," meint Montag. Doch auf dieser Problematik läge momentan kein Fokus. Wenn man hin zu gesünderen Plattformen kommen wollen würde, dann müsse man auch an das Datengeschäftsmodell ran.

Denn die Algorithmen sind so entwickelt, dass man möglichst viel Zeit im Internet verbringt, damit möglichst viele Daten von Nutzern gesammelt werden können. Durch den Verkauf dieser Daten, zum Beispiel an Werbekonzerne, verdienen die Techfirmen Geld. Ein Versuch, dies zu begrenzen, ist der sogenannte Digital Services Act.



Vor einer Woche ist er in Kraft getreten, und soll den Nutzern eine größere Kontrolle über ihre Social Media-Feeds geben. Denn auch die Politik hat erkannt: wir sitzen zu viel am Handy. 149 Minuten verbringen Menschen in Deutschland durchschnittlich pro Tag im mobilen Internet.