DAK-Quartalszahlen Bundesweit weiterhin hoher Krankenstand

In den vergangenen zwei Jahren waren die Krankmeldungen in Deutschland auf einem Rekordhoch. Eine Umkehr scheint nicht in Sicht. Wie das Redaktionsnetzwerk Deuschland (RND) berichtet, lag der Krankenstand der Versicherten der Krankenkasse DAK bei 5,8 Prozent im ersten Quartal 2024. Das sind lediglich 0,1 Prozentpunkte weniger als im ersten Quartal 2023. Die Zahl bedeutet, dass zwischen Januar und März an jedem Tag im Schnitt 58 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben waren.