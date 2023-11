Die Zahl der Suizide hat in Deutschland stark zugenommen. Wie das Nationale Suizidpräventionsprogramm und die Deutschen Akademie mitteilten, stieg die Zahl der Selbsttötungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent. Das sei der stärkste prozentuale Anstieg in einem Jahr seit 1980. Mit insgesamt 10.119 Suizidfällen liege diese Zahl erstmals seit 2015 wieder über 10.000.

Im Vergleich der Bundesländer sind Sachsen und Sachsen-Anhalt besonders stark betroffen. In Sachsen gab es 2022 mit 17,2 die höchste Anzahl an Selbsttötungen pro 100.000 Einwohner. In Sachsen-Anhalt waren es 16,3. In Bremen und Nordrhein-Westfalen lag die sogenannte Suizidziffer mit jeweils 9,0 am niedrigsten. Einen Rückgang habe es nur in Thüringen und im Saarland gegeben.