Theologe und DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer gestorben

Schorlemmer hatte sich den Angaben zufolge vor drei Jahren wegen einer fortschreitenden Demenzerkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebte zuletzt in der Nähe seiner Kinder in dem Pflegeheim. Er wurde 80 Jahre alt.

Persönlichkeit der friedlichen Revolution in der DDR

Schorlemmer wurde am 16. Mai 1944 im brandenburgischen Wittenberge geboren. Als Christ und Pazifist verweigerte er den Wehrdienst. Als Pfarrerskind musste er sein Abitur an einer Volkshochschule ablegen. Nach dem Theologiestudium in Halle war er in den Franckeschen Stiftungen und danach als Studentenpfarrer in Merseburg tätig. Später war er Dozent am Evangelischen Predigerseminar und Prediger an der Wittenberger Schlosskirche in Sachsen-Anhalt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In den 80er-Jahren wurde Schorlemmer einer der wichtigsten Protagonisten der friedlichen Revolution in der DDR. International bekannt wurde der Theologe 1983 mit der symbolträchtigen Umschmiedung eines Schwertes zur Pflugschar als Friedensaktion in Wittenberg. Etwa ein Jahr vor dem Mauerfall legte Schorlemmer gemeinsam mit seiner Friedensgruppe die "20 Wittenberger Thesen" zur Demokratisierung der DDR vor mit den Zielen: Freie Wahlen, unabhängige Gerichte, Reisefreiheit und der Forderung, dass "die Kommunisten auf das mit Macht ausgeübte Wahrheitsmonopol und auf den prinzipiellen gesellschaftlichen Überlegenheitsanspruch verzichten".



Bei der regierungskritischen DDR-Großdemonstration am 4. November 1989 auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz gehörte auch Schorlemmer zu den Rednern. Er war Mitbegründer der Partei Demokratischer Aufbruch (DA), wechselte aber noch 1990 in die SPD.

Streitbar auch nach der Wiedervereinigung

Auch nach der deutschen Wiedervereinigung blieb Schorlemmer ein kritischer Beobachter der politischen Verhältnisse. Frieden und soziale Gerechtigkeit spielten für ihn immer eine zentrale Rolle.



So setzte er sich nach 1990 rasch für eine Rehabilitierung der in PDS umbenannten SED ein. 1993 forderte er, die Stasi-Akten zu vernichten, was ihm deutliche Kritik anderer Bürgerrechtler einbrachte. 1999 schloss er sich der Forderung nach einer strafrechtlichen Amnestie für die DDR-Verantwortlichen an.