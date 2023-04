MDRfragt Große Sorge vor Missbrauch Künstlicher Intelligenz

Ich bin hin- und her gerissen, ich benutze ChatGPT ab und an und bin fasziniert und erschrocken zugleich. Ich glaube, wir spielen mit Dingen, die wir nicht beherrschen können in Zukunft und ich fürchte, wir können das schon jetzt nicht mehr aufhalten.

Sylvia, 56 Jahre, Vogtlandkreis