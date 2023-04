So würde das Programm die Ostergeschichte rappen: Yo, checkt mal diesen Flow, es geht um die Story von vor langer Zeit ago, als Frauen zum Grab gingen, um zu trauern, aber fanden keinen Leichnam, das war zu bedauern.



Doch dann erschienen zwei Männer in weißen Kleidern, die den Frauen versicherten, dass sie nicht mehr leiden müssen, denn Jesus ist auferstanden, so wie er es gesagt hat, er kehrt zurück von den Toten, wie ein Phönix aus der Asche hat.



Das ist die Botschaft von Ostern, ein Licht in dunklen Tagen, dass der Tod nicht das Ende ist, dass es Hoffnung gibt, um weiterzumachen. Es gibt ein Leben nach dem Tod, und das gibt uns Kraft, unsere Ängste zu überwinden, und unsere Herzen zu entfachen.



Auch wenn dieses Jahr Ostern anders aussieht, wir sind alle verbunden durch den Glauben und die Liebe, die uns erreicht. Wir feiern die Auferstehung, auch wenn es virtuell sein mag, denn die Botschaft bleibt stark und inspiriert uns jeden Tag.



In diesem Sinne, wünschen wir euch ein frohes Ostern, bleibt sicher und gesund, und hört auf diesen Flow, den wir bescheren.



Quelle: Chat GPT