Bei den MDRfragt-Mitgliedern, die an der Befragung teilgenommen haben, scheint der Valentinstag keine große Rolle zu spielen, zumindest, wenn es um Geschenke geht. So beschenken sieben von zehn Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmern niemanden am Tag der Liebenden. Rund ein Viertel tut dies aber durchaus.