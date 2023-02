Deshalb rät er Betroffenen, das Nutzungsverhalten in den sozialen Medien zu ändern, also dort nicht mehr so viel Zeit zu verbringen. Und: Voß rät, "immer gut bei sich selbst bleiben, nicht so viel vergleichen, an eigenen Bedürfnissen orientiert sein und gut mit Menschen umgehen um einen herum. Und dann braucht man dieses Vergleichen auch nicht und dann sind solche Tage auch nicht so wichtig."