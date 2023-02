In den vergangenen Jahren sind mehr als 80 Millionen Euro an Fördermitteln in die Infrastruktur von Oberhof gesteckt worden, um die Voraussetzungen für die Austragung der Weltmeisterschaften zu schaffen und den Tourismus anzukurbeln. Mehr als die Hälfte der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer findet, das ist gut angelegtes Steuergeld. Gut ein Drittel sieht das jedoch nicht so.