Welche Auswirkungen chemische und biologische Zusätze wie "Drift" und "Snowmax" auf Umwelt und Menschen haben, ist Carmen de Jong zufolge sehr schlecht erforscht. Die Hydrologin lehrt an der Universität Straßburg und forscht schon seit Jahren zu den Umweltauswirkungen künstlicher Beschneiung. Sie erklärt, die Studien seien zum einen oftmals veraltet und zum anderen häufig von den Produzenten der Zusätze selbst in Auftrag gegeben: "Diese Publikationen sind weder unabhängig noch wissenschaftlich. Da schreibt die 'Snowmax'-Vertretung in Innsbruck einen Brief an die Vertretung in der Schweiz, in dem sie erklärt, dass 'Snowmax' unbedenklich sei. Und das wars."