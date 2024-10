Wie gut wird man in der Schule eigentlich auf den Ernst des Lebens vorbereitet? Jeder dürfte sich schon mal die Frage gestellt haben, ob Goethes Faust oder die Wahrscheinlichkeitsrechnung für das alltägliche Leben unabdingbar sind.

Aber wie bekomme ich eine Wohnung in der Stadt, in der ich studieren möchte? Welche Versicherungen sind wichtig? Was ist bei der Steuererklärung zu beachten? Damit solche Themen mehr Aufmerksamkeit bekommen, hat die "Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung" den Zukunftstag für Schulen konzipiert. An einer Schule in Tangermünde in Sachsen-Anhalt wurde der Tag für 200 Schülerinnen und Schüler angeboten. Lorenzo Wienecke ist der Gründer der Initiative.

Lorenzo Wienecke: Der Zukunftstag fand allein in diesem Jahr in über 600 Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Den Tag an die Schule zu holen, das ist ganz einfach. Da geht man als Lehrerin, Lehrer, Schülerin oder Schülerin auf unsere Webseite. Und wir probieren dann, den Schulen möglichst viel abzunehmen. Das heißt, unser Team organisiert alles: Wir gewinnen vier lokale Experten, zum Beispiel Steuerberater, Immobilienmakler oder jemanden von einer Bank. Und dann bereiten wir mit der Schule alles vor.

Dann läuft es so, dass wir einen Jahrgang oder manchmal auch zwei Jahrgänge haben, meistens zwischen 120 und 240 Schülerinnen und Schüler. In Tangermünde waren es sogar knapp über 200, eine ziemlich große Gruppe. Und wir bringen dann die Experten in die Schule und geben zum Start eine Einführung, warum der Zukunftstag inhaltlich so wichtig ist.