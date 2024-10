Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, sagte, es müsse zu denken geben, wenn Schülerinnen und Schüler Defizite in der schulischen Bildung erkennen. Kinder und Jugendliche müssten in die Lage versetzt werden, Medien aktiv selbst zu gestalten, um damit eigene Ideen, Vorstellungen und Interessen zum Ausdruck zu bringen und die von ihnen konsumierten Medien kritisch zu hinterfragen. Das werde in Zeiten von Fake News, Desinformation und Propaganda im Internet immer wichtiger, so Hofmann.