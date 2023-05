Gesetzesänderung Experten für Aufweichen der ärztlichen Schweigepflicht bei Verdacht auf Kindesmissbrauch

Derzeit verhindern Datenschutzvorgaben, dass Ärztinnen und Ärzte sich bei Verdacht auf Kindesmissbrauch austauschen können. In Bayern bringen CSU, FDP und Freie Wähler nun ein Gesetz in den Landtag ein, um die Schweigepflicht zu lockern. In Nordrhein-Westphalen wurde sie bereits gelockert, in Mitteldeutschland bislang noch nicht. Eine Psychologin vom Uniklinikum Leipzig unterstützt die Pläne.