Linder beschwört ihn auf der Bühne: "Wir sind die Partei von Hans-Dietrich Genscher. Und deshalb ist es selbstverständlich unser Anspruch, in den ostdeutschen Parlamenten vertreten zu sein." Getan hat Christian Lindner dafür wenig. Fast alle Landesverbände in Ostdeutschland kämpfen gegen die Bedeutungslosigkeit. Sie wünschen sich oftmals eine andere Handschrift. Der Genscher-Bonus ist längst aufgebraucht. Die Liberalen brauchen neue Impulse. Von der Wirtschaftswende versprechen sie sich viel für die Wahlen im Sommer. Doch das allein dürfte nicht reichen. Einen Händeschüttler, einen Brückenbauer wie Genscher könnten sie jetzt gut gebrauchen. "Ich verstehe nicht, wie der Bundesverband die Parteifreunde in Thüringen so wenig unterstützt", ruft ein Delegierter in den Saal. Da ist etwas zu Bruch gegangen, zwischen Lindner und Kemmerich.