Ein weiterer wichtiger Punkt, um den Pflegemangel in Krankenhäusern zu bekämpfen: Mehr Vollzeitarbeit. Über 50 Prozent des Pflegepersonals war 2023 in Teilzeit beschäftigt – je geringer die Qualifikation, desto höher die Quote. Viele verlieren ihren Spaß an der Arbeit auch wegen der überbordenden Bürokratie, sagt Gaß. Er sieht aber auch die Krankenhäuser selbst in der Pflicht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern: "Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Da können so Themen wie betriebseigene Kindertagesstätten, aber auch verlässliche Dienstpläne ganz bedeutungsvoll sein. Vielfach sagen die Menschen auch, wir sind deshalb in Teilzeit, weil wir uns in Vollzeit gar nicht auf den Dienstplan verlassen können, weil wir dann immer einspringen müssen."