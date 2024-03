Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von Cinestar in Mitteldeutschland zum Warnstreik aufgerufen. Die Streikenden sollen von Samstagabend bis Sonntagmorgen um 2 Uhr die Arbeit niederlegen. In allen Kinos kann es dadurch zu Einschränkungen im Service kommen. Betroffen sind die Standorte in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Erfurt und Jena. In Magdeburg ist auch die Cinemaxx Filiale von dem Streik betroffen.