Jonas Schmidt-Chanasit: Ich glaube, Skandal ist ein sehr scharfes Wort. Das, was man den Protokollen entnehmen kann, ist, dass am RKI wie auch in anderen wissenschaftlichen Einrichtungen eine sehr differenzierte Diskussion stattgefunden hat. Ja, und es war damals schon klar, dass natürlich dieser Satz "Pandemie der Ungeimpften" nicht stimmt. Das wurde damals schon formuliert, und insofern ist es interessant und auch letztendlich für mich gut zu lesen, dass genau die Diskussion auch am RKI stattgefunden hat.

Was natürlich etwas, ich will nicht sagen schockiert, aber verwundert, ist, dass eben genau diese breite, differenzierte Diskussion, die am RKI stattgefunden hat, wie wir sie in den Protokollen sehen, dann eben nicht nach außen gedrungen ist. Das ist sicherlich etwas, was mit damit zusammenhängt, dass das RKI eben eine Bundesoberbehörde ist, dass die Mitarbeiter weisungsgebunden sind und dass die Leitung es letztendlich nicht geschafft hat, die Breite dieser Diskussion auch nach außen zu spiegeln. Und das liegt eben zum einen auch daran, dass Transparenz gefehlt hat, was ganz, ganz wichtig ist in so einer Krise, damit Entscheidungen und Entscheidungsgrundlagen für die Bevölkerung nachvollziehbar sind.